Il Fondo per lo sviluppo culturale sottolinea l'importanza di consentire al settore cinematografico del Regno di partecipare all'International Red Sea Film Festival

GEDDA, Arabia Saudita, 7 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Per 10 giorni Gedda, la città principale sul Mar Rosso, ospiterà numerosi registi, star e pionieri del cinema di tutto il mondo. Qui infatti si terrà il secondo International Red Sea Film Festival organizzato dalla Red Sea Film Foundation in collaborazione con il Fondo per lo sviluppo culturale (CDF, Cultural Development Fund) dell'Arabia Saudita, che sarà il partner ufficiale dell'evento.

Il festival, dedicato al tema "Il film è tutto" si svolge dal 1° al 10 dicembre ed è uno straordinario evento su larga scala in cui i pionieri del grande schermo si riuniscono per celebrare esperienze audiovisive che uniscono mondo reale e immaginario. I più famosi registi, produttori ed esperti arabi e internazionali sono in città per mostrare i loro ruoli cinematografici e le loro produzioni che continuano a toccare il cuore dei fan di tutto il mondo.

Con la sua partecipazione all'evento, il CDF intende far conoscere ai visitatori le sue numerose iniziative e il suo ruolo di agevolatore di finanziamenti e di altri servizi. Il fondo è uno dei principali promotori e finanziatori del settore cinematografico del Regno e continua a impegnarsi per garantirne la sostenibilità come settore culturale dinamico e vivace per contribuire al reddito nazionale e aumentare i contenuti locali.

Inoltre, il festival rappresenta l'occasione ideale per esplorare le opportunità di investimento nel settore cinematografico e nei settori correlati, nonché in altri settori culturali e collegati alla cultura dell'Arabia Saudita.

Najla AlNomair, Chief Strategy e Business Development Officer di CDF, ha sottolineato il ruolo del Fondo nel rafforzare la sostenibilità del settore culturale del Regno. "Il Fondo sta sfruttando la sua presenza al festival per creare solide partnership con i principali esponenti della cultura e del settore e avviare programmi e iniziative per aiutare i creativi", ha dichiarato AlNomair. "Uno di questi programmi, il Film Sector Financing Program, destina 879 milioni di SAR a supporto di registi locali ed è un elemento chiave della strategia del CDF per lo sviluppo dell'industria cinematografica locale. Siamo orgogliosi di sostenere gli artisti locali che condividono la loro passione, le loro storie e il loro lavoro creativo con i migliori registi del mondo presentando contenuti che ispirano e affascinano il pubblico".

Il padiglione del CDF al Red Sea Souk, mercato cinematografico allestito in contemporanea al festival pubblico, sta organizzando una serie di discussioni e dialoghi con i partecipanti durante le giornate dell'evento che ne evidenziano il ruolo nel promuovere l'industria cinematografica saudita. I partecipanti hanno l'opportunità di conoscere meglio i prodotti e i programmi del CDF che gli operatori del settore culturale possono sfruttare per i loro progetti, lavori e idee di investimento.

L'International Red Sea Film Festival è un'opportunità imperdibile per i singoli e le aziende private che operano nel settore cinematografico saudita, nonché per le aziende internazionali e le organizzazioni no-profit, di entrare in contatto e interagire con i migliori registi del mondo. L'evento offre una piattaforma unica per discutere possibili progetti congiunti in grado di costruire la reputazione e il portafoglio della crescente industria cinematografica locale dell'Arabia Saudita, contribuire alla crescita del settore culturale come componente non petrolifero dell'economia nazionale e dare impulso allo sviluppo del Regno per diventare una delle economie più grandi, in più rapida crescita e più diversificate del mondo.

