Il forum internazionale per la comunicazione della cultura del Fiume Giallo si è tenuto a Dongying

DONGYING, Cina, 27 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Nel pomeriggio del 18 aprile si è tenuto a Dongying, nello Shandong, il forum internazionale per la comunicazione della cultura del Fiume Giallo, il cui tema è "l'inizio di nuovo capitolo per la comunicazione internazionale sulla cultura del Fiume Giallo".

Secondo l'ufficio stampa del governo popolare di Dongying, in questa occasione esperti e studiosi nazionali e stranieri hanno tenuto discorsi importanti e tavole rotonde su argomenti come "la connotazione e la comunicazione internazionale sulla cultura del Fiume Giallo", la "strategia di comunicazione internazionale sulla cultura del Fiume Giallo" e "l'esperienza e la pratica della comunicazione mediatica".

Zhang Xiaoying, vicepresidente della China Public Relations Association ed ex responsabile dell'Economic Daily, ha dichiarato che era un compito indispensabile aprire un nuovo capitolo per la comunicazione sulla cultura del Fiume Giallo per rafforzare il dialogo internazionale. I contenuti della comunicazione internazionale sulla cultura del Fiume Giallo devono continuare a espandersi e a venire approfonditi, bisogna innovare gli approcci e i canali per generare progressi costanti, così da poterne costantemente migliorare l'efficacia e l'efficienza.

Yu Yunquan, presidente della Academy of Contemporary China and World Studies della China Foreign Languages Publishing Administration e vicedirettore del consiglio accademico della China Public Relations Association, ha suggerito che per promuovere la comunicazione internazionale della cultura del Fiume Giallo, nonché gli scambi reciprochi e l'apprendimento tra le civiltà dei grandi fiumi, bisognerebbe concentrarsi sulla traduzione e promozione di contenuti di qualità e migliorare la popolarità globale della cultura del Fiume Giallo. Quello che bisognerebbe fare per rafforzarne la reputazione globale è la costruzione di un parco culturale nazionale come opportunità per migliorare la precisione della comunicazione internazionale della cultura del Fiume Giallo tramite il rafforzamento della ricerca e dello scambio a livello globale. Sempre secondo lui bisognerebbe rafforzare l'efficacia della comunicazione internazionale della cultura del Fiume Giallo con la forza trainante di un'applicazione tecnologica consolidata, nonché ampliarne la partecipazione con l'obiettivo di ottimizzare il meccanismo di cooperazione internazionale.

«Il Fiume Giallo non è solo un fiume iconico della Cina, ma anche un simbolo dello spirito cinese», ha affermato Elsbeth van Paridon, una giovane sinologa ed esperta di culture estere appartenente al centro di comunicazione intra-americano della China Foreign Languages Publishing Administration, in merito alla sua comprensione della cultura del Fiume Giallo. Ha detto che lo spirito del Fiume Giallo e del popolo cinese è stato introdotto e narrato in poesie e canzoni cinesi. Questa forma di comunicazione è stata davvero toccante.

Wang Honglian, professore presso la Shandong University of Art & Design, ritiene che per avere successo nella comunicazione internazionale della cultura del Fiume Giallo si potrebbe partire dalla cultura popolare. «C'è qualcosa di comune tra le varie forme di cultura popolare, come l'artigianato, le belle arti e la musica. Anche solo alcune piccole modifiche nel corso della comunicazione internazionale potrebbero bastare per semplificarne di molto l'accettazione.»

La versione inglese della sigla "Invitation from the Yellow River" è stata pubblicata sul sito del forum.

Link alle immagini allegate:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440386

Didascalia: Dialogo della tavola rotonda del forum internazionale per la comunicazione della cultura del Fiume Giallo

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440388

Didascalia: Forum internazionale per la comunicazione della cultura del Fiume Giallo

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2063889/1_Round_table_Dialogue.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2063890/2_Forum.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-forum-internazionale-per-la-comunicazione-della-cultura-del-fiume-giallo-si-e-tenuto-a-dongying-301809552.html