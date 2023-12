Il gambero viola di Gallipoli. Eccellente prelibatezza da gourmet

Nella prossima puntata de ‘Il Gusto della Salute’, la troupe guidata da Mauro Minelli, immunologo ed esperto di nutrizione clinica, sarà a Gallipoli, una delle realtà più emblematiche del GAL “Terre d’Arneo”. La “città bella”, incontrastata perla dello Jonio, è infatti parte di un comprensorio territoriale ampio che, dal litorale ionico, si estende lungo l’area centro-occidentale della penisola salentina esibendo il suo ricco patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico.

Dalle terrazze della Masseria del Pizzo, in uno scorcio di rara bellezza incastonato tra la natura selvaggia del Parco dell’Isola di Sant’Andrea e le acque cristalline del Mar Ionio, verranno svelati i segreti del famoso gambero viola di Gallipoli, gustosa raffinatezza da gourmet.

Il gambero viola (Aristeus Antennatus), della lunghezza di oltre 20 centimetri contro una media variabile tra i 10 e i 18 centimetri, è un crostaceo ricercatissimo. Viene pescato a circa 15 miglia dalla costa gallipolina ed è capace di rapidi spostamenti verticali in acque profonde fino a 1400 metri, nelle quali porta a spasso il suo carapace bianco che, pochi minuti dopo la pesca, diventa viola, per poi assumere in padella un colore turchese cupo.

In gastronomia è un'autentica squisitezza soprattutto se mangiato fresco, crudo, con un pizzico di sale e una goccia d’olio.

Il suo gusto è delicato e la sua fragranza si apprezza appieno se, dal momento della pesca a quello della consumazione, intercorre un tempo breve.

Viene pescato esclusivamente con reti a strascico e i pescatori gallipolini, nel sacco delle loro reti trainate dai pescherecci, ne raccolgono grandi quantità.

Ma quali sono le caratteristiche nutrizionali del gambero viola? E quali gli effetti indesiderati che possono eventualmente derivare dal suo consumo? Come riconoscerne la freschezza? Qual è il metodo di cottura preferibile? E c’è un periodo dell’anno in cui è più opportuno consumarlo?

Tutte le risposte, venerdì 22 dicembre, nella prima delle due puntate speciali de Il Gusto della Salute dedicate al GAL “Terre d’Arneo” e alle straordinarie eccellenze del suo pescato.