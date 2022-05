Il Giro d'Italia negli NFT

Anche il Giro d’Italia ha i suoi NFT. Le prime opere digitali legate alla storia e alla tradizione del Giro sono già disponibili grazie a un accordo tra ItaliaNFT e RCS Sport, ma la lista dei collezionabili digitali continuerà ad arricchirsi durante tutta la manifestazione. Fra questi, anche le quattro maglie del Giro (rosa, bianca, azzurro e ciclamino), i loghi, le maglie speciali e il Trofeo Senza Fine, quest’ultimo disponibile in un’asta finale esclusiva. La piattaforma ItaliaNFT prosegue così nel suo percorso di penetrazione nel mondo delle eccellenze italiane. Lanciata a fine 2021, ha già ospitato alcuni grandi firme del panorama artistico (come Lodola, Vedovamazzei, MYFO) e realizzerà nei prossimi mesi nuove collezioni NFT per valorizzare i capolavori della cultura, del cinema, della letteratura, della musica, dello sport.