Le grandi potenzialità del settore fintech sono state spesso sfruttate per portare a termine operazioni illegali di ogni tipo. Tra queste, la truffa dell’hacker James Zhong ai danni di Silk Road, che aveva sconvolto l’opinione pubblica e le autorità statunitensi. Grazie ad alcune transazioni irregolari, Zhong si era infatti impadronito di circa 1,17 miliardi di dollari in Bitcoin. Il tribunale distrettuale di New York ha ora autorizzato il governo americano a vendere il maltolto.