Il grande business del mondo Manga. La nuova sfida di Animaku.it è un segnale per l’editoria online

Milano, 27 Febbraio 2023. In Italia, c'è un grande interesse per il fumetto, con un numero crescente di appassionati e una popolarità che si sta estendendo a un pubblico che in precedenza non sembrava attirato da questo tipo di lettura. In particolare, il mercato dei manga sta crescendo rapidamente, trainato dalla cultura otaku che sta diventando sempre più popolare nel nostro Paese.

In questo contesto, c'è una forte esigenza di aumentare l'offerta di piattaforme digitali per i fumetti, poiché attualmente in Italia non ce ne sono abbastanza. Queste piattaforme permetterebbero agli appassionati di rimanere costantemente informati sulle ultime novità del settore, di non perdere le ultime uscite e di confrontarsi con altri appassionati su tematiche legate al mondo dei fumetti.

Animaku: il fumetto a 360 gradi

Animaku.it è una piattaforma online di recente creazione che si rivolge alla grande community di appassionati del mondo otaku. Fondato da Andrea Verdino nel febbraio 2023, l'obiettivo principale del portale è di offrire uno spazio in rete dove gli appassionati di manga, anime, graphicnovel e prodotti correlati possano incontrarsi, interagire e condividere le proprie esperienze. Il giornalismo pop, moderno e originale è alla base del progetto, che si basa sull'interazione e il coinvolgimento degli utenti.

Grazie alla competenza degli autori che fanno parte dello staff e all'esperienza del fondatore, Animaku offre quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti di alta qualità, portando alla luce i migliori prodotti del passato e del presente nel mondo dei fumetti. La piattaforma risponde alla crescente esigenza di informazioni sul settore dei manga, che attualmente manca di fonti affidabili.

Sul sito www.animaku.it, gli utenti possono navigare in un portale dal design accattivante, coerente con lo stile del fumetto giapponese. Le sezioni dedicate alle notizie, ai manga, alle anime, alle graphicnovel, alle light novel, alle serie tv e ai videogiochi sono organizzate in modo chiaro e accessibile. Il sito offre anche un'esperienza interattiva, che permette agli utenti di partecipare a discussioni, sondaggi e organizzare eventi, incontri e viaggi dedicati alla sottocultura giapponese otaku.

Animaku è presente sui principali social network, come Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Twitch, con la propria pagina ufficiale e profili attivi, che offrono contenuti diversi e originali per rimanere sempre aggiornati e completamente informati.

I dati italiani della diffusione del fumetto

Come accennato in precedenza, negli ultimi anni, il settore dei fumetti ha visto una crescita esponenziale che ha portato l'Associazione Italiana Editori (AIE) a stilare il primo rapporto dedicato esclusivamente a questo mercato. Nel 2021, i fumetti hanno rappresentato circa il 10% delle vendite editoriali in Italia, registrando un aumento del +300% rispetto al 2019, con volumi di vendita che sono passati da 3,242 milioni di copie a oltre 11,5 milioni. In termini di fatturato, il settore ha generato oltre 100 milioni di euro rispetto ai poco più di 36 milioni del 2019, con un incremento del +256% delle copie vendute e del +175% del valore delle vendite. Tra i protagonisti di questo successo ci sono i manga, che nel 2021 hanno venduto oltre 58 milioni di copie rispetto ai 11,2 milioni del 2019. Va sottolineato che questi sono numeri al ribasso,in quanto si riferiscono solo alle vendite online e digitali, escludendo quelle provenienti dalle fumetterie, dalle edicole e dagli eventi dedicati.

Anche il 2022 ha confermato la crescita del settore, che ha superato ampiamente i risultati dell'editoria in generale. Infatti, mentre quest'ultima ha registrato un calo del 2%, i fumetti hanno registrato un aumento del 16% rispetto al 2021, addirittura del +231,6% se confrontati con il 2019. Anche in questo caso, i manga sono stati il traino del comparto, rappresentando il 58% delle vendite, seguiti dalle graphicnovel con il 28%.

