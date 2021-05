Il gruppo MTD partecipa allo sforzo globale per accelerare la vaccinazione contro il COVID-19 grazie alle sue nuove siringhe a ridotto spazio morto

LUGANO, Svizzera, 31 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Nell'ambito della campagna globale di vaccinazione contro il COVID-19, è di fondamentale importanza essere in grado di massimizzare il numero di soggetti che possono beneficiare del contenuto delle fiale di vaccino disponibili.

In particolare, l'uso di siringhe a basso spazio morto (LDS, Low Dead Space) può consentire agli operatori sanitari di estrarre un maggior numero di dosi rispetto a quelle originariamente previste per ogni fiala.

Pfizer, per esempio, indica come estrarre 6 dosi da una singola fiala del suo vaccino per il COVID-19, riducendo così al minimo lo spreco. A questo scopo, la combinazione siringa e ago low dead space dovrebbe avere uno spazio morto non superiore a 35 microlitri (0,035 ml).

Allo stesso modo, Moderna ha recentemente ricevuto dalla USFood and Drug Administration (FDA) l'approvazione per la distribuzione di 2 diverse fiale, contenenti rispettivamente fino a 11 e fino a 15 dosi del suo vaccino per il COVID-19. Tuttavia, per estrarre tutte le 11 (e rispettivamente 15) dosi da ciascuna fiala sono necessarie apposite siringhe con spazio morto ridotto.

Basandosi sull'esperienza decennale nella progettazione e nella produzione di aghi e siringhe del suo Polo di Ricerca di Como, il Gruppo MTD ha compiuto significativi investimenti allo scopo di unirsi agli sforzi globali volti a fornire prodotti che minimizzeranno gli sprechi del vaccino, contribuendo in tal modo ad accelerare le campagne di vaccinazione contro il COVID-19, secondo le raccomandazioni di cui sopra.

Di conseguenza, siamo pronti a fornire siringhe dedicate (con e senza aghi, per assicurarne la flessibilità di utilizzo) con uno spazio morto totale inferiore a 35 microlitri.

Al fine di convalidare le specifiche precedentemente elencate, Pfizer ha condotto test preliminari sui nostri prodotti, recentemente sviluppati, ottenendo risultati positivi. Vedere: https://www.comirnatyeducation.ie/files/LDV-Sheet_V6.pdf

In particolare, siamo pronti per iniziare a fornire le seguenti soluzioni:

Siringa a basso spazio morto (LDS, Low Dead Space) con luer slip, da abbinare ad aghi 23Gx1" o 25Gx1"

Tipo di siringa

Tipo di ago

Siringa a basso spazio morto (LDS, Low Dead Space) con ago 25Gx1" integrato (disponibile a fine Q3)

Per conoscere le opzioni disponibili per esigenze specifiche o per avere maggiori informazioni: covidportfolio@mtdglobal.com

