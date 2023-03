Il guardaroba perfetto di Luisa Spagnoli

Per la prossima stagione invernale protagonisti colore, piumini in maglia e pantaloni a zampa

"Ho voluto creare un guardaroba perfetto: dalla pelliccia all’abito da sera, al cocktail dress, senza mai eccedere". Nicoletta Spagnoli racconta così la collezione per il prossimo autunno inverno di Luisa Spagnoli, presentata oggi a Milano. Capi che celebrano "la sensualità e la forza delle donne" rimarca l'imprenditrice, a capo del brand di famiglia, parlando con in giornalisti nel backstage. L’ispirazione è al minimalismo anni ‘90, in un dialogo tra forza e delicatezza.

"E' una donna misteriosa e un po’ maliziosa" precisa Spagnoli, che in passerella porta capispalla importanti: cappotti maxi colorati in double ma anche eco pelliccia maculata o ricoperta di paillettes e pietre preziose. Minigonne a tulipano, gonne pencil o tutine in maglia stretch completano i look. I pantaloni a campana sono pensati per "allungare la figura", mentre la maglieria gioca sempre un ruolo importante.

Colli ad anello o a barca lasciano la schiena scoperta mentre i piumini in maglia, super colorati, sono sia lunghi sia corti e si portano anche sopra l'abito da sera. Tra gli accessori clutch in suede, scarpe classiche Mary Jane e stivali. "Mi piace la donna vestita bene - ammette Nicoletta Spagnoli -. E' importante il ritorno alla donna femminile, che deve piacere a sé stessa, altrimenti diventa insicura". Tutto il guardaroba è inclusivo: "Le mie clienti sono il punto di riferimento". (di Federica Mochi)