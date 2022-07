Il guru di Taffo a capo dei social media manager: "Noi bravi a comunicare anche in tempi di crisi di governo"

Nasce Ansmm, l'Associazione Nazionale dei Social Media Manager, la prima forma organizzata di rappresentanza per gli esperti di comunicazione su Facebook, Twitter, instagram e le altre piattaforme social. Una figura professionale sempre più diffusa e che, nelle forme individuali, societarie o del lavoro dipendente, conta in Italia molte decine di migliaia di lavoratori, di cui quasi 10mila nella sola pubblica amministrazione. "Il social media manager è un professionista a tutti gli effetti, come un avvocato, e l’obiettivo non è creare un albo, ma riconoscere una professione strategica", Spiega all'AdnKronos il presidente Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager famoso per campagne social di successo come quelle di Taffo, l’agenzia di onoranze funebri di Roma che spopola col black humour sulla cartellonistica stradale e sul web.

"Vogliamo diventare associazione di categoria, con un nostro codice Ateco per tutelare ruolo e retribuzione del di chi fa questo lavoro, ma anche per intervenire nel dibattito pubblico e far capire che un social manager ha competenze certificate", aggiunge. L'associazione, senza scopo di lucro, ha come priorità il riconoscimento e la tutela della professione del social media manager, ormai centrale nel mondo della comunicazione e di fondamentale e delicata importanza per la vita di imprese, organizzazioni e istituzioni. Si tratta di una associazione.

'social media manager sappia comunicare anche in fasi delicate come crisi governo'

Pirrone sottolinea l'importanza della comunicazione social: "Anche in una fase concitata come una crisi di governo come quella che stiamo vivendo in queste ore, la figura del social media manager deve essere in grado di moderare e trasmettere i messaggi chiave alla community che dialoga all’interno del social media". Insieme a Pirrone, nell'organigramma di Ansmm, ci sono Renato Scattarella, vicepresidente, Tania Varone, segretario e tesoriere e l’avvocata Alberta Antonucci, membro direttivo del Comitato.