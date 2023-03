"IL GUSTO DELLA SALUTE": Il Lampascione

Camminando per le campagne pugliesi e lucane, tra febbraio e giugno, non è infrequente imbattersi in fiori semplici ma eleganti che ricordano i giacinti. Oltre a dilettare i nostri occhi, le piante adornate da quei fiori potrebbero deliziare anche il palato, perché la semplicità e la versatilità dei loro bulbi consente di creare delle ricette originali e gustose.

I lampascioni sono tra gli ortaggi più antichi reperibili in alcune regioni del Sud-Italia, delle quali rappresentano una specialità tipica. Crescono nascosti nel terreno fra i 10 e i 30 cm di profondità, hanno un sapore amarognolo, sono sodi, croccanti ed in grado di dispensare tante virtù benefiche per l'organismo in forza del loro ricco contenuto in vitamine e sali minerali. Per questo essi vengono diffusamente usati nell’allestimento di piatti tipici della tradizione mediterranea, sia crudi in insalata che cotti, per quanto la loro preparazione più comune rimanga quella sott’olio in agrodolce, da portare in tavola come antipasto o contorno per secondi a base di carne.

Ma, al di là dei loro molteplici usi in cucina, quali sono le reali proprietà benefiche dei lampascioni? Questi bulbi fanno bene all’intestino? Possono essere utilizzati nelle diete ipocaloriche? Procurano allergie? E i diabetici possono mangiarli?

Nella prossima puntata de “Il Gusto della Salute”, la rubrica online curata dall'immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione umana presso l’Università LUM di Bari, verrà analizzato nel dettaglio quest’alimento che costituisce una preziosa riserva di princìpi nutritivi e ne verranno descritte la storia, le proprietà nutrizionali, gli usi in cucina, i benefìci che il loro consumo comporta e le eventuali controindicazioni.

L'appuntamento, condiviso con Adnkronos, è per le ore 15 di venerdì 10 febbraio.