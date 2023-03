Il jet e il drone, confronto ravvicinato - Video

Un jet russo sfreccia accanto ad un drone. Il video, diffuso su Telegram da canali russi, senza alcun elemento a supporto della tesi viene associato al confronto ravvicinato tra il Su-27 russo e il drone Usa precipitato ieri nel Mar Nero. La clip di pochi secondi evidenzia solo la differenza di velocità tra i due velivoli.

In un canale Telegram legato a Evgeny Prigozhin, capo dei mercenari della Wagner, ci si spinge decisamente oltre: "Il video di un Su-27 russo che vola vicino a un drone americano MQ-9. Come sapete, le manovre hanno destabilizzato così tanto il drone che è caduto in acqua".



Il video rimbalza anche sui social ucraini. "I canali russi Telegram hanno pubblicato un video riferito dall'aereo da combattimento Su-27", scrive su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni dell'Ucraina. "Mostra che il drone statunitense MQ-9 Reaper è stato deliberatamente abbattuto dalle manovre dell'aereo da combattimento russo, che ha portato il drone nella scia del jet dell'aereo", aggiunge, prima di cancellare il tweet.