Il kaki, colore e bontà alle porte dell’inverno

La sua maturazione inizia quando l’estate volge al termine e può essere raccolto a partire dall’ultima settimana di settembre e fino all’arrivo dei primi freddi: il kaki è un frutto autunnale, ma dalle caratteristiche tipicamente estive, considerandone l’aroma, la succosità, la dolcezza, il colore. E’ una delle più antiche specie da frutto coltivate dall’uomo, definito anche pomo d’oriente o loto del Giappone. E, d'altro canto, il suo nome è l’abbreviazione dell’originario giapponese Kaki noki, poi italianizzato in caco.

La sua morbida polpa gli ha fatto anche meritare la denominazione scientifica di diospyros che vuol dire ‘pane degli dei’, recuperando dal termine greco pyros il significato di “frumento”, quasi a sottolinearne l’importanza nell’alimentazione. Tra l’altro, essendo sopravvissuti alcuni suoi esemplari all’esplosione atomica di Nagasaki, l’albero di kaki viene considerato un simbolo di pace.

Si è diffuso nelle aree del Mediterraneo alla fine del ‘700 come albero ornamentale, per poi essere piantato come albero da frutta nella seconda metà dell’800, prima in Francia e successivamente in Italia.

Lassativo, diuretico, energizzante, ricco di vitamine e sali minerali, il kaki protegge e depura il nostro organismo, tanto che può essere consumato sia dai bambini che dagli anziani; è suggerito agli sportivi ed è indicato per gli astenici poiché ha ottime capacità energizzanti.

Ne esistono due varietà: c’è quella che, al momento della raccolta, risulta molto astringente per la presenza di un’alta concentrazione di tannini e che dunque, prima di essere mangiata, necessita di un periodo di ulteriore maturazione; e poi c’è l’altra varietà, dal sapore tipico, che per forma e consistenza ricorda la mela, con polpa croccante che si taglia a fette, già consumabile subito dopo essere stata raccolta.

Del Kaki, della sua storia, dei suoi usi, delle sue componenti nutrizionali e proprietà salutistiche, ma anche delle sue possibili controindicazioni

