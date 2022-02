IL LABORATORIO DI PROVE AVANZATE DI LIMACORPORATE RICEVE LA CERTIFICAZIONE ISO 17025 DA ACCREDIA

UDINE, Italia, 16 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate è orgogliosa di annunciare l'accreditamento ISO 17025 da parte di Accredia. Questo importante traguardo comprende le attività di ATLAs, il laboratorio per prove avanzate di LimaCorporate.

ATLAs racchiude le competenze meccaniche e chimiche di LimaCorporate ed è il cuore della sperimentazione e della simulazione, dove vengono testati nuovi e innovativi materiali, processi di produzione e nuove soluzioni per l'ortopedia. Il laboratorio sviluppa le metodologie di test più avanzate che vengono successivamente impiegate in un'ottica di Industria 4.0, tramite un'applicativo che rende il flusso dei dati e delle attività completamente digitale.

L'accreditamento ISO 17025 è riconosciuto a livello globale come garanzia di elevati standard qualitativi dei laboratori di test. Certifica l'imparzialità e l'efficienza dell'azienda nella valutazione degli impianti protesici validandone le competenze tecniche. In aggiunta, l'accreditamento migliora la reputazione internazionale di LimaCorporate agli occhi degli enti regolatori, riconoscendo maggiore valore ai prodotti finiti immessi sul mercato.

Le avanzate competenze tecnologiche rafforzano la competitività di LimaCorporate e rappresentano una risorsa inestimabile per i chirurghi che lavorano per restituire ai loro pazienti l'emozione del movimento, the eMotion of Motion.

Accredia è l'Ente nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano per l'accertamento delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità dei laboratori, che certifica la conformità dei prodotti e dei servizi sulla base di standard obbligatori e volontari.

Grazie a questo riconoscimento, ATLAs rafforza il suo ruolo nella gestione della qualità offrendo un nuovo ventaglio di opportunità per il mondo accademico, ortopedico e industriale, con l'obiettivo di diventare un polo attrattivo per scienziati, chirurghi e potenziali partner.

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare. L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento. L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione. Per maggiori informazioni: www.limacorporate.com

Limacorporate spaVia Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine – Italyt: +39 0432 945511e.: info@limacorporate.com press@limacorporate.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg