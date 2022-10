Il LARP da camera vi aspetta a Lucca

Che cos’è il LARP da camera? Si tratta di giochi di ruolo dal vivo (LARP) semplici ma dal design molto curato, che permettono di vivere esperienze potenti ed emozionanti. A Lucca Comics & Games troverete i ragazzi di Chaos League, collettivo di designer e narratori con sede a Bologna, che organizzeranno sessioni di uno o due ore, a seconda dell’esperienza che si vuole vivere.

Nelle sale dell’istituto artistico Passaglia (Via D. Caserma, 5) saranno organizzate le seguenti sessioni:

“Prima Vennero”: gioco di ruolo immersivo che si gioca bendati, guidato da tracce sonore interattive. Berlino 1942, una mattina grigia, un appartamento, un condominio di periferia.Li hai sentiti arrivare a sirene spianate e sei scappato nell’unico posto dove avresti potuto nasconderti: la soffitta. Qui è buio, le condotte nei muri trasportano i rumori degli aguzzini che frugano nel palazzo alla tua ricerca. Trattieni il fiato. Poi un sussurro. Non sei solo. “Prima vennero” racconta la storia di un gruppo di fuggitivi nella Berlino del 1942. Personaggi profondi e umani alla ricerca della salvezza e di un’occasione di redenzione. Prima Vennero Parla della loro scelta nel momento più difficile.

“A Cena dal nonno”: ogni Paese ha le sue leggi, ogni famiglia ha le sue regole. Quella di Nonno Ugo ne ha poche e semplici: il Nonno non s’ignora mai e le litigate si tengono fuori dalla sala da pranzo. Certo, ci vogliamo tutti bene, ma stare nella stessa stanza per una intera cena… Riuscirà la diga a reggere fino alla fine della serata, così da dimenticare i parenti serpenti fino all’anno prossimo? O qualcuno deciderà finalmente di vuotare il sacco?Questo larp mette in scena una cena comica e surreale tra segreti di famiglia e parenti serpenti. Seduti a tavola dovrete decidere se finalmente vuotare il sacco e lavare i panni sporchi in pubblico, oppure mantenere la faccia della famiglia perfetta. Un gioco in cui potrete fare di tutto: tranne fare arrabbiare il nonno!

“Out of Dodge”: qualcuno ha sparato, principalmente addosso a Rana, e voi quattro ve ne state andando con una borsa che contiene meno di quanto dovrebbe contenere. Molto meno. Ora siete per strada, correndo per le vostre vite e sgranando i vostri rosari. Avete perlomeno ancora la vostra salute (Rana un po’ meno), i vostri amici (non proprio amici) e uno @##% ancora caldo nei vostri pantaloni. Avete undici parti di bottino e voi siete in quattro. Le cose non andranno bene… “Out of Dodge” vi farà giocare una rapina andata a male, un omaggio al genere pulp, un larp rapido e letale che vi farà sbellicare dalle risate.

“Unheroes”: siete tutte persone normali. Siete qui, in questo luogo normale, a fare qualsiasi cosa normale stiate facendo. Tutte le persone intorno a voi continuano a vivere la loro vita: sono perfettamente normali, proprio come voi. Solo che prima non eravate normali. Eravate supereroi, i salvatori di Erotopia, anche se non ve lo ricordate. Nessuno lo ricorda. L'intera realtà è stata alterata e la storia che conoscevate non esiste più, e non è mai esistita. Ma sta cercando di riaffermarsi. Cosa succede se ci riesce? Perché tutto è cambiato? Siete gli unici che possono scoprirlo. Salverete il mondo ancora una volta?

Le iscrizioni sono gratuite, e ci si può prenotare a questo link.