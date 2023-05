Il lato oscuro degli orsetti gommosi alla melatonina

Gli orsetti gommosi alla melatonina che molti genitori americani utilizzano per conciliare il sonno dei figli potrebbero essere molto pericolosi per la loro salute. Ne è convinto un gruppo di ricercatori coordinato dal Cambridge Health Alliance e dall’Università del Mississippi, che ha condotto le sue analisi sugli orsetti prodotti dai primi 25 marchi del settore. Gli esperti hanno infatti rilevato quantità anomale di melatonina rispetto a quelle indicate sulla confezione. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “JAMA”.