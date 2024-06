Il latte materno Probiotico di Madre Natura

Era il 2003 quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con un documento dal titolo “Strategia globale per l'alimentazione dei neonati e dei bambini”, raccomandò l’esclusivo allattamento al seno dei neonati fino al 6° mese, con successiva alimentazione complementare fino ai 2 anni e anche più se, in ragione delle proprietà benefiche del latte materno, il bambino dovesse ancora averne bisogno.

E’ ben noto, d’altro canto, che l’allattamento al seno garantisce la salute del neonato favorendone la crescita ottimale, riducendo nei primi mesi di vita extrauterina i rischi di malattie infettive, enterocoliti o morte in culla e, nelle successive fasi della vita, i rischi di sviluppare sovrappeso e obesità, ipercolesterolemia, diabete mellito, asma, linfomi, leucemie. Ma l’allattamento al seno protegge anche la madre potendole apportare tanto benefici immediati, tra i quali un periodo più breve di sanguinamento dopo il parto, una più rapida perdita di peso ed una maggiore stabilità umorale, quanto benefici a lungo termine, tra i quali vanno certamente annoverati un più basso rischio di cancro al seno, di cancro alle ovaie, di osteoporosi, ma anche di ipertensione, diabete e dislipidemia.

Le proprietà nutrizionali del latte umano sono conosciute da centinaia di anni. Ma, oltre ad un ricco corredo di nutrienti, quest’alimento così prezioso contiene anche un'ampia gamma di microrganismi. Analisi metagenomiche hanno infatti dimostrato che il latte umano contiene oltre 360 generi procariotici, tra i quali spiccano Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, Lactococcus, Lactobacillus e Bifodobacterium come generi batterici dominanti. Per questo il latte umano viene oramai considerato come il prototipo dell'alimento probiotico di Madre Natura, capace di fornire un cocktail di microrganismi la cui composizione qualitativa e quantitativa dipende da vari fattori ed è indispensabile al neonato durante tutto il periodo di crescita e sviluppo.

