Le assunzioni sono in crescita (+11%), le 36mila imprese attive hanno ripreso a fare utili, ma all’industria del turismo veneto servono alcuni interventi per riconquistare l’attrattività che aveva negli anni d’oro, soprattutto verso i lavoratori più giovani. È quanto emerso da uno studio sul mercato del lavoro turistico in Veneto presentato a Venezia da Manageritalia Veneto e Ciset, nell'ambito del convegno "Turismo: l'evoluzione delle imprese e le sfide del capitale umano".