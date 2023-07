Il libro 'Nell'animo del Calciatore' di Panella e Brozzi sarà presentato 12il giugno all'Acquacetosa

Si terrà nell'Aula Magna dell'Acquacetosa (Largo Giulio Onesti, 1 - Roma) Lunedì 12 giugno alle ore 12 la presentazione del libro "Nell'animo del Calciatore" (Alpes Edizioni) di Gianluca Panella con Mario Brozzi e con la Presentazione di Giovanni Malagò.

Il libro non descrive la storia di vita e/o le singole gesta di un protagonista principale all’interno di un contesto sportivo-calcistico, bensì un viaggio iniziato molti anni fa, quando i rettangoli di gioco solevano essere ricordati per mezzo di linee di gesso che evaporava al solo passaggio di uno scarpino, di pantaloncini alti e di maglie di lana con il numero cucito sulle spalle. Il protagonista non è un essere umano, ma l’animo umano, o meglio, gli animi umani. Da sempre i calciatori, tali potenti eroi invincibili, mostrano all’esterno, sia agli adulti che ai bambini sognatori, un’immagine sempre efficiente e virile simbolo di salute psico-fisica. Pochi si aspetterebbero che anche gli uomini-calciatori possano permettersi di mostrare le loro fragilità o addirittura chiedere un aiuto psico-emotivo per migliorarsi e divenire più consapevoli dei loro poteri. L’animo e le emozioni del calciatore meriterebbero più attenzione da parte degli esperti del settore, che dovrebbero sviluppare maggiore abilità nel lavoro in team attraverso un approccio olistico che indiscutibilmente possa giovare al sorriso del giocatore e degli spettatori paganti.

Tante le testimonianze da Elvis Abbruscato a Pierluigi Casiraghi, Enrico Chiesa, Fulvio Collovati, Antonio Di Canio, Eusebio Di Francesco, passando per Filippo Galli, Giuseppe Giannini, Luca Marchegiani, Vincenzo Montella, Carolina Morace, Ruggiero Rizzitelli, Aldo Serena, Dino Zoff e tanti altri.