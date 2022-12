Il Manchester United lancia la sua collezione NFT

Nonostante una crisi di sistema che non accenna a fermarsi, il Manchester United, sodalizio calcistico inglese che milita in Premier League, sceglie di investire nel settore fintech. Il club ha infatti recentemente annunciato di aver siglato una partnership con Tezos per il lancio di una nuova serie NFT. I collezionabili saranno divisi per fasce di prezzo e livello di rarità, con il 20% dei ricavi che sarà devoluto alla Manchester United Foundation, onlus da decenni impegnata in operazioni di beneficenza e sostegno ai più disagiati.