Il maratoneta si veste di giallo

Un runner viene aggredito all’interno del parco della cittadina di Hoboken nel New Jersey presumibilmente mentre si allena per partecipare alla Maratona di New York. Le indagini per scoprire gli aggressori sono affidate a una coppia di poliziotti della cittadina e a un tenente del 41° distretto del Bronx, il famigerato Forte Apache. Durante le quali si susseguono numerosi colpi di scena in cui sono implicati spacciatori di droga e poliziotti. Sullo sfondo la maratona più famosa del mondo e un traffico illecito di sostanze dopanti.

Parlare di Maratona di New York, per l’autore Umberto Fausto Silvestri, figura storica in ASI è un tornare al passato, avendola corsa per ben tredici volte ed essere stato per anni collaboratore e amico dei fondatori americani, oltre che Presidente e Fondatore della gemella romana. Scriverne per la prima volta in un racconto poliziesco/investigativo è stata una sfida crediamo riuscita.

Giornalista, scrittore, poeta, Silvestri è stato manager e organizzatore sportivo, fondatore e Presidente della Maratona di Roma. Per anni ha collaborato con i fondatori della Maratona di New York, Fred Lebow e Allan Steinfeld. Tuttora è in rapporti d’amicizia con Micheal Capiraso, ultimo presidente di quell’importante manifestazione sportiva. È anche una delle firme di punta di Primato, l’house organ di ASI.

Il MARATONETA è in pubblicazione per lafeltrinelli.it e ilmiolibro.it e in vendita sulle maggiori piattaforme on line.

