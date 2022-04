Il marketing a risposta diretta, grazie a Confcommercio Firenze, è più vicino agli imprenditori

Firenze, 20/04/2022 - L’evoluzione della comunicazione, della società e la percezione del tempo da parte delle persone, hanno già innescato un cambiamento importante in ambito marketing: i professionisti del settore devono proporre soluzioni moderne e innovative, legate alle esigenze e ai nuovi stili di intendere la pubblicità. In un sistema in cui la pubblicità non è più solo finalizzata alla vendita, le agenzie di marketing devono essere vigili e ricettive verso ogni rinnovamento.

La prima vera rivoluzione del marketing interessa quella branca definita marketing a risposta diretta o direct response marketing, che può davvero fare la differenza tra il successo commerciale e il flop per un’azienda, piccola o grande che sia.

In un contesto che richiede grande esperienza nella cura di progetti di direct response marketing, è così nata la partnership ufficiale fra Confcommercio Firenze e Tofani Dreams, agenzia Pubblicitaria fondata da Alberto Tofani. La realtà professionale dell’agenzia si unisce a una delle principali associazioni di categoria, in un connubio fra solidità storica e innovazione digitale: il supporto e i servizi qualificati per le imprese del terziario di Confcommercio, si amplia così con le offerte dei servizi pubblicitari rivolti alle PMI.

La filosofia del marketing a risposta diretta

Il marketing a risposta diretta si struttura in una relazione one to one tra il brand e il suo cliente, potenziale o acquisito. Una relazione personalizzata, multicanale, diretta, che dura nel tempo. Una relazione che ha lo scopo di fidelizzare e stringere i rapporti tra i soggetti coinvolti, umanizzando l’azienda stessa. “Non è più tempo di comunicazioni massive”, come sostiene l’amministratore dell’agenzia fiorentina TD Pubblicità, che aggiunge: “per un marketing che sia qualitativo, il proprio target non va obbligato verso l’azione di acquisto, ma persuaso e stimolato con tecniche e modalità di approccio personalizzate. I vantaggi sono facilmente intuibili, sia in termini di vendita e di feedback, che in termini di verifica dell’efficacia, perché è possibile misurare il ritorno di ogni investimento fatto”.

Grazie alla partnership consolidata fra Alberto Tofani e la Direzione di Confcommercio Firenze -stretta grazie al supporto di Gabriella Iannotta, responsabile area marketing di Confcommercio Firenze-, le strategie sviluppate dall’agenzia di comunicazione fiorentina saranno messe a disposizione delle aziende locali e non, a cura di un team di riferimento che raccoglie professionisti di ampia esperienza. Inoltre, per gli iscritti a Confcommercio, la prima consulenza sarà gratuita ed è prevista una scontistica del 10% sui servizi offerti dall’agenzia.

Il marketing a risposta diretta di domani

I vantaggi del direct response marketing secondo gli esperti, oltre alla misurabilità immediata degli investimenti aziendali, interessano la tipologia di connessione che si crea tra brand e cliente: viene elaborata sulla base di tecniche di vendita non aggressive, efficaci e rivolte alla persuasione.

L’azienda si comporta quasi come una persona di famiglia con la sua utenza: l’assiste, l’accoglie, condivide interessi, pensieri, la coinvolge senza proporre la vendita istantanea ad ogni costo. In questo modo, tesse un legame fatto di valori e mission comuni o condivisibili. Quindi sì al marketing “soft”.

Un altro sì va alla costruzione della community. Il direct marketing crea relazioni durature basate su interazioni frequenti, affidabili e relative ai contenuti offerti. Sono proprio questi ultimi a rivestire un ruolo necessario, perché è attraverso i contenuti di qualità che la community sostiene il brand, lo rafforza e si moltiplica. Il marketing a risposta diretta è vendita, ma solo come azione finale di un passaggio che parte dalla relazione e dall’emozione.

Questi aspetti del settore -che oggi ancora in pochi conoscono, apprezzano o praticano-, rappresentano il trend attuale del direct response marketing. Il futuro del settore dovrà continuare a studiare i segnali delle riforme in corso. È dalla comprensione della società e dall’originalità delle soluzioni possibili che, infatti, nasce l’innovazione.

Per informazioni:

La selezione dei clienti dell’Agenzia Tofani Dreams è ristretta: inviando una mail o compilando il form contatti sul sito, si potrà tentare la fortuna ed entrare in possesso di una delle poche copie cartacee della nuova brochure dei servizi in esclusiva. Se invece la vostra azienda è socia di Confcommercio, basterà chiedere al vostro referente all’interno dell’associazione.

Sito web: https://tdpubblicita.com/

e-mail: info@tdpubblicita.com