Il materasso del futuro secondo l’esperto Andrea Pilotti

Milano, 13 marzo 2023. Abbiamo intervistato l’esperto di materassi Andrea Pilotti per provare a capire come saranno i materassi da qui a 10 anni.

Ciao Andrea, secondo te come si evolveranno i materassi da qui a 10 anni? Quali saranno le tecnologie e i materiali che aiuteranno le persone a riposare meglio?

“Il materasso è uno dei più importanti elementi per un buon riposo notturno, e la sua materassi negli ultimi anni sta portando ad una sempre maggiore personalizzazione delle sue funzioni per garantire un riposo migliore e più adatto alle esigenze individuali. In primo luogo, il futuro del materasso sembra andare verso una maggiore integrazione con la tecnologia. Già oggi esistono materassi "smart", dotati di sensori elettronici in grado di monitorare la qualità del sonno dell'utilizzatore. Questi sensori possono rilevare la frequenza cardiaca, la respirazione e i movimenti notturni, consentendo di avere una panoramica precisa delle fasi del sonno e di regolare il materasso in base alle esigenze dell’individuo. Inoltre, il futuro del materasso potrebbe vedere un'ulteriore integrazione con le tecnologie IoT (Internet of Things), che consentirebbero di interconnettere il materasso con altri dispositivi smart presenti in casa. Ad esempio, il materasso potrebbe essere collegato al sistema di riscaldamento o di raffreddamento della casa, per mantenere una temperatura ideale durante la notte. Inoltre, potrebbe essere integrato con la luce ambiente della camera da letto, per creare un'atmosfera rilassante e tranquilla. Ma la tecnologia non è l'unica innovazione per il futuro del materasso. Anche i materiali utilizzati per la sua produzione stanno subendo una vera e propria rivoluzione. Alcune aziende stanno sperimentando l'uso di materiali ecologici e sostenibili, come il lattice naturale o le fibre di bambù, per creare materassi più rispettosi dell'ambiente e della salute umana.

Inoltre, il futuro del materasso potrebbe portare alla personalizzazione delle sue funzioni, in base alle esigenze individuali di ogni persona. Alcuni produttori stanno già offrendo materassi con una doppia o tripla zona di sostegno, per garantire un maggiore supporto alle zone critiche del corpo durante il sonno. In futuro, potrebbe essere possibile creare materassi su misura per le esigenze specifiche di ogni individuo, utilizzando tecniche di scansione del corpo e di analisi della postura.

Infine, il futuro del materasso potrebbe anche portare a nuove funzioni per il benessere psicofisico dell'utilizzatore. Ad esempio, alcune aziende stanno sperimentando l'uso di oli essenziali o di vibrazioni sonore per creare un'atmosfera rilassante e migliorare la qualità del sonno. Altri produttori stanno sviluppando materassi con funzioni di massaggio, per rilassare i muscoli e favorire il riposo notturno. In sintesi, il futuro del materasso sembra andare verso una maggiore personalizzazione delle sue funzioni, grazie all'integrazione con la tecnologia e alla sperimentazione di nuovi materiali e funzioni. Queste innovazioni possono contribuire a migliorare la qualità del sonno e a favorire il benessere psicofisico dell'utilizzatore, rendendo il materasso non solo un semplice elemento di arredo per la camera da letto, ma un vero e proprio dispositivo di supporto alla salute e al benessere della persona.

Ci sono ancora molte sfide da affrontare per rendere queste tecnologie più accessibili e convenienti per il consumatore medio, ma è evidente che il futuro del materasso è destinato a essere sempre più personalizzato e tecnologico, per garantire un riposo notturno migliore e più adatto alle esigenze individuali.”

RACCONTACI CHI È ANDREA PILOTTI

“Andrea Pilotti, classe 1977, abruzzese verace. Dal 2000 sono un consulente aziendale, e stando sempre seduto, sono ingrassato fino ad arrivare a 140 kg. Sebbene con il tempo sia riuscito a perdere quasi 50 kg, sfortunatamente il peso in eccesso e la sedentarietà avevano già compiuto i loro danni alla mia schiena. Da qui inizia la mia storia con materassi, cuscini e accessori per riposare meglio. Nel 2013 ho iniziato ad avere dolori sempre più forti al rachide lombare e dopo alcuni esami ho scoperto di avere diverse ernie discali, per la precisione una lombare, una dorsale (più unica che rara) e due cervicali. Cercando sollievo dal dolore il primo passo è stato capire quale materasso scegliere, per soffrire meno durante le ore del riposo notturno. Occupandomi per lavoro di consulenza nel settore del digital marketing, questo mio problema alla colonna vertebrale è stato lo spunto per realizzare un sito web dedicato alla scelta del materasso giusto, non solo per chi ha problemi di schiena, ma per chiunque voglia un sostegno ergonomico per riposare meglio. Dal 2013 sono sempre alla ricerca dei migliori modelli, utilizzando come metriche di valutazione e confronto le specifiche tecniche, e nella maggior parte dei casi il test diretto dei prodotti. Con cadenza annuale aggiorno le mie guide all’acquisto dei migliori modelli in memory foam, a molle, lattice e ibridi. Anche la mia valutazione dei singoli materassi può cambiare nel tempo, a seconda di eventuali nuovi fattori qualitativi presi in considerazione.”

