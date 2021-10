Il megatrend della Spielwarenmesse 2022: Toys go Green

- La sostenibilità diventa sempre più importante

- L'area speciale Toys go Green con quattro spazi tematici

NORIMBERGA, Germania, 13 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- In tutto il mondo il tema della sostenibilità ricopre un valore sempre più importante. Anche il TrendCommittee internazionale della Spielwarenmesse dedica molta attenzione a questo sviluppo. Per sottolineare l'enorme importanza di questo argomento anche per il settore dei giocattoli, i 13 membri si concentrano, per il 2022, su questo megatrend: Toys go Green. Insieme agli esperti, il team della fiera leader mondiale ha definito, quali tendenze, quattro categorie di prodotti: "Made by Nature", "Inspired by Nature", "Recycle & Create" e "Discover Sustainability". Dal 2 al 6 febbraio 2022, la Spielwarenmesse darà vita a questo tema nell'omonima area speciale Toys go Green nel padiglione 3A. Gli spazi tematici presentano prodotti dei quattro diversi segmenti.

Made by Nature: bambù, sughero & Co.

I giocattoli di legno, come i mattoncini da costruzione o i giochi d'ordinamento, hanno, da lungo tempo, un posto fisso nelle camerette di numerosi bambini. La sezione "Made by Nature" mostra che i giocattoli possono essere prodotti anche con molti altri materiali naturali. La gamma di materie prime naturali è varia. Fra queste ci sono, fra l'altro, mais, caucciù, bambù, lana e sughero.

Inspired by Nature: la plastica del futuro

Anche il segmento "Inspired by Nature" si occupa di materie prime rinnovabili. Per la produzione di plastica vengono utilizzate principalmente le risorse fossili come il petrolio greggio, il carbone o il gas naturale. Questa categoria di prodotti dimostra che si può procedere in maniera diversa. Essa presenta giocattoli che sono prodotti con plastiche a base biologica e proteggono, quindi, l'ambiente.

Recycle & Create: dal vecchio nasce il nuovo

I prodotti sostenibili sono, inoltre, al centro dell'attenzione della categoria "Recycle & Create". Questa, da un lato, presenta giocattoli che sono stati prodotti da materie prime riciclate. Inoltre la sezione si concentra sulla creazione di nuove idee di gioco attraverso l'upcycling.

Discover Sustainability: imparare giocando

I giocattoli aiutano i bambini a capire questioni complesse in modo semplice e visivo. Questi prodotti sono in primo piano di "Discover Sustainability". Questo segmento mostra giocattoli che spiegano temi come l'ambiente e il clima in modo ludico e sensibilizzano i bambini.

L'area speciale Toys go Green nel padiglione 3A presenta giocattoli che corrispondono alle categorie del megatrend. Quattro spazi tematici invitano i rivenditori e gli operatori specializzati a scoprire e provare i prodotti. L'area speciale fornisce anche una compatta conoscenza di base sul tema della sostenibilità. Accanto, nel Toy Business Forum, i partecipanti del settore possono, inoltre, approfondire le conoscenze su "Toys go Green" durante le quotidiane conferenze di esperti.

Articoli compatti sul tema della sostenibilità ed esempi Best-Practice si trovano sul sito web www.spielwarenmesse.de/en/toysgogreen.

Spielwarenmesse®

La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse®, la fiera più importante a livello mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. B2B crea una piattaforma complessiva per la comunicazione e le ordinazioni per espositori nazionali ed internazionali. La presentazione delle novità e l'ampia visione d'insieme del settore forniscono al commercio specializzato a livello mondiale un insieme prezioso di informazioni per l'orientamento annuale sul mercato. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania quale marchio.

Periodo della fiera Spielwarenmesse® da mercoledì a domenica, 2 – 6 febbraio 2022

