Il 'menù' di Giuseppe Della Monica: "Celebro lo stare insieme"

Per il prossimo autunno-inverno lo stilista campano prosegue il progetto di upcycling con un omaggio a Vivienne Westwood

Parte dall’idea di un pranzo con gli amici e le persone più care la collezione disegnata da Giuseppe Della Monica per il prossimo autunno-inverno. “Volevo comunicare i miei valori, lo stare bene insieme, con la famiglia o con gli amici, condividendo buon cibo - spiega lo stilista all’AdnKronos - I capi sono tutti vintage ma ho lavorato sul concetto del fatto bene creando pezzi sartoriali e precisi”.

L’ucycling resta il centro del progetto di Della Monica, giovane stilista campano che si sta facendo un nome nel mondo della moda. Stavolta il focus è su cappotti caban di cachemire vintage che lo stilista ha assemblato e trasformato avendo in mente big della couture come Madame Grès e Yves Saint Laurent. “Ho voluto anche fare un mini omaggio a Vivienne Westwood (la stilista britannica scomparsa nel dicembre scorso, ndr) con tagli a vivo e tartan”. Non manca la divisa militare, parte del Dna di Della Monica, che “vogliono essere una cosa una bella, un’espressione di arte”.

Tra i tessuti chiave della collezione cachemire, scozzesi tartan e denim di riuso, mentre bottoni e passamaneria sono vintage. Una ventina i pezzi della capsule, interamente femminile. I capi più interessanti? Sicuramente camicie e caban vintage che si trasformano in gonne. (di Federica Mochi)