Il mercato auto europeo mantiene un rialzo a doppia cifra a marzo (+26,1%)

Secondo i dati diffusi da ACEA, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito al 1 di marzo 2023 le immatricolazioni di auto ammontano a 1.422.147 unità, il 26,1% in più rispetto a marzo 2022.

“A marzo 2023 il mercato auto europeo si mantiene in rialzo a doppia cifra, con l’ottava crescita consecutiva (+26,1%) – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – anche grazie al confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-18,8%), impattato dalle interruzioni lungo la catena di fornitura di materie prime e componenti.

Tutti e cinque i major market (incluso UK) contribuiscono a questa buona performance: +66,1% Spagna e +40,7% Italia, che realizzano i maggiori incrementi, seguiti da Francia (+24,2%), Regno Unito (+18,2%) e Germania (+16,6%).

Nel mese, si registra nuovamente un importante aumento dei volumi sia per le vetture elettriche (BEV) che per le ibride tradizionali (HEV): +43,2% per le prime, con una quota di mercato del 15,5%, e +35,8% per le seconde (25,7% di quota); recuperano anche le immatricolazioni delle ibride plug-in (PHEV) a +5,4% e 7% di quota.

In Italia le BEV crescono dell’82%, seppure con volumi complessivi ancora bassi, mentre le HEV crescono del 47,8% con 57.960 unità immatricolate. Ricordiamo che, per il nostro Paese, entro fine aprile, è previsto il rifinanziamento delle misure di incentivazione per l’acquisto di vetture a zero e a bassissime emissioni, e in quest’occasione, sarà fondamentale prevedere una rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore, soprattutto per spingere una più ampia diffusione delle vetture elettriche."

In Italia, i volumi totalizzati a marzo 2023 si attestano a 168.259 (+40,7%).

E' necessario prevedere, sia a livello europeo che nazionale, delle misure che intervengano non solo sulla domanda, ma anche sull’offerta, mettendo in campo tutti gli interventi utili ad accelerare la transizione energetica e a rafforzare la competitività dell'industria automotive europea.