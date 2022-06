Il mercato immobiliare continua a crescere

Il mercato immobiliare è in costante crescita, sia in quanto a numero di compravendite che di fatturato complessivo. I dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate relativi al primo trimestre del 2022 segnano un +12% nelle compravendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un trend positivo che segue quello registrato nel 2021 che ha visto il numero di compravendite crescere del 34% rispetto al 2020 e del 24% rispetto al 2019. Dati piuttosto significativi, che confermano come in Italia la casa sia un valore irrinunciabile per molti e inoltre che il mattone sia sempre una delle forme di investimento preferite dagli italiani, forse ancora di più in un periodo di grande incertezza economica e geopolitica come quello attuale. Per dare un quadro più approfondito dell'andamento del settore negli ultimi anni, Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno preso in esame anche diverse altre voci, oltre al fatturato e al numero di compravendite immobiliari, quali: il costo delle abitazioni, l'indice dei prezzi in Italia e in Europa, il valore dei mutui, la predisposizione all'acquisto o all'affitto della casa con riferimento alle diverse aree del Paese e fasce di età. Un capitolo a parte è stato dedicato all'analisi del mercato immobiliare dal punto di vista dell'efficienza energetica, un tema di grande attualità in ottica di riqualificazione del patrimonio immobiliare e sostenibilità ambientale. I dati presi in esame sono forniti da diverse fonti: Agenzia delle entrate, Istat, Eurostat, Banca d'Italia, Siape – Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari.