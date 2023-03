Il merchandising dell'AS Roma si acquista con le Il cripto

DigitalBits, già sponsor dell'AS Roma, rafforza ulteriormente la propria partnership con la squadra: adesso è possibile pagare in criptovalute per acquistare il merchandising. Saranno cinque i punti vendita ufficiali AS Roma - situati in varie parti della Capitale - a consentire il pagamento con DigitalBits. La Roma nel 2021 è diventato il primo club professionistico ad abbracciare la tecnologia blockchain, siglando una partnership triennale con DigitalBits per promuovere il proprio marchio e la propria tecnologia. La recente notizia è un ennesimo segnale che il club giallorosso fa sul serio con il proprio partner e sponsor, spingendo su un trend, quello delle criptovalute anche nel commercio al dettaglio.