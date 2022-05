Il metaverso farà rivivere The Notorius B.I.G.

Il rapper The Notorius B.I.G tornerà in vita nel metaverso. E' l'obiettivo a cui stanno lavorando gli eredi del musicista ucciso nel 2012 a Los Angeles insieme a Burst Live e Surreal Events, che daranno vita a un nuovo mondo virtuale chiamato "The Brook" - riferimento a Brooklyn dove Christopher Wallace - vero nome di B.I.G. era nato nel 1972. Il lancio è previsto più avanti nel corso dell'anno e permetterà ai fans di quello che è considerato uno dei due più importanti rapper mai esistiti di interagire con il suo modello iperrealistico, esplorare l'ambiente virtuale, comprare immobili, assistere a concerti e naturalmente comprare e vendere NFT. I partecipanti potranno creare il loro account dal sito web di The Brook e accedere al mondo di B.I.G. attraverso pc, dispositivi mobili, e visori per la realtà virtuale.