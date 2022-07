Il metaverso sempre più alla moda

Il metaverso è ormai sempre più di moda... tra le case di moda. Ultima in ordine di tempo - per ora - Burberry, celebre firma londinese del lusso, che è convertita e ha lanciato la sua prima collezione di borse virtuali per il metaverso di Roblox. Si tratta di una collezione da 5 borse virtuali che saranno disponibili una alla volta per 24 ore al prezzo di 800 Robux, la moneta di Roblox, che equivale a 9,99 euro. Il lancio di ogni borsa (nella foto la campagna di qualche stagione fa) sarà accompagnato da una propria “emote”, un’azione unica che gli avatar possono eseguire, come la levitazione o la danza.