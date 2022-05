Il Metaverso si appresta a cambiare il mondo

Il Metaverso potrebbe contribuire per circa 2mila 800 miliardi di euro alla ricchezza globale entro i prossimi dieci anni, se la sua adozione da parte della tecnologia mobile evolverà speditamente. E' quanto sostiene una ricerca realizzata dagli esperti della società Usa di consulenza economica Analysis Group. Secondo il report, un'espansione del mondo virtuale in Europa potrebbe significare un contributo dell1,7 per cento - pari a 417 miliardi di euro - all'economia continentale in10 anni, ma a beneficiarne maggiormente sarebbe l'Asia, con un apporto praticamente doppio. Se sostenuto dalla tecnologia mobile, il Metaverso potrebbe infatti portare cambiamenti radicali in diversi campi della società, trasformando settori come educazione, salute, industria, formazione, comunicazione, intrattenimento e vendita