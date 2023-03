Il metodo per tirare un calcio di rigore perfetto

Un calcio di rigore può non solo decidere una partita, ma anche campionati e tornei, facendo la storia dello sport. In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica “Journal of Biomechanics”, un team di ricerca dell’UQ Football Research Group della UQ’s School of Biological Sciences, in Australia, afferma di aver trovato un metodo per tirare il rigore perfetto. Gli esperti hanno infatti messo a punto un modello digitale che incorpora, combinandole, le prestazioni di calciatori e portieri.