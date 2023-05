Il microbiota e la donna: una relazione profonda e complessa

Tra le innumerevoli funzioni di cui sono capaci, i batteri del microbiota intestinale sono anche dotati della facoltà di modulare le attività del nostro sistema endocrino impattando fortemente, per esempio, sulla produzione degli ormoni da stress, sulla sensazione di appetito, sui livelli degli ormoni sessuali. Accade così che, dalla composizione del microbiota e dall’attività dei batteri che ne fanno parte, possano dipendere, per esempio, i livelli degli estrogeni rilevabili nel sangue o escreti nelle urine e i disturbi che dai loro eventuali squilibri possono più o meno direttamente scaturire. E’ pertanto possibile che, ad alterazioni della flora intestinale, possano corrispondere patologie dell’apparato genitale femminile come la sindrome dell'ovaio policistico, l'endometriosi e, in generale, l'infertilità.

Ma il microbiota gioca un ruolo strategico anche in momenti cruciali della vita fertile della donna come la gravidanza, il post-partum e l'allattamento. Non a caso la composizione del microbiota che alberga nella pancia della madre risulta essere fortemente collegata anche alla salute del bambino ospitato nella stessa pancia. E i cambiamenti di quella composizione sono più marcati negli ultimi tre mesi di gravidanza quando, mentre si prepara alla trasmissione verticale dei batteri "giusti" al proprio bambino, la donna più evidentemente manifesta l'aumento di peso e le più tipiche ‘metamorfosi’ della gravidanza.

Altro elemento che depone per l’esistenza di un intimo rapporto tra due mondi paralleli, è rappresentato dalla constatazione che gli squilibri del microbiota, con compromissione della barriera intestinale e conseguente traslocazione di microbi, abbiano un ruolo attivo nello sviluppo di infezioni del tratto vaginale e urinario.

Di questi temi, fortemente emergenti e di grande impatto sulla salute della donna, tratterà, venerdì 26 maggio, la nuova puntata di “Fermenti, il segreto della vita”, il viaggio esplorativo nel mondo affascinante del microbiota guidato dall’immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, e realizzato in collaborazione con ADNkronos Salute.