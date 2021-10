Il microbiota intestinale, oltre a essere unico, cambia nelle varie fasi della vita

Yovis lo racconta all’evento “Cambia con me” e presenta un aiuto specificamente formulato per l’equilibrio intestinale dei piccoli: YOVIS BAMBINI.

Yovis Bambini è un integratore alimentare con una formulazione esclusiva, completa e appositamente studiata per il delicato intestino dei bambini dai 3 anni in su.

Contiene 10 miliardi di fermenti lattici vivi probiotici di 6 ceppi differenti, e vitamine del gruppo B.

Milano, 21 ottobre 2021 – YOVIS – linea di fermenti lattici di Alfasigma – racconta l’ampliamento di gamma di integratori alimentari con la novità, YOVIS BAMBINI, un supporto al benessere intestinale e al sistema immunitario dei più piccoli.

Perché la necessità di un prodotto per bambini?

Lo spiega il Dott. Gaetano Bottaro, Pediatra di famiglia, già Professore di Gastroenterologia Pediatrica e Pediatria all’Università di Catania: “Nel bambino sono molto ricorrenti alterazioni del normale equilibrio intestinale, come gastroenteriti acute questo poiché l’intestino dei bambini è più delicato e vulnerabile di quello degli adulti, soprattutto in seguito a un’alimentazione scorretta o a cure antibiotiche. La microflora batterica non ha ancora compiuto la sua formazione e ciò può comportare gonfiore e causare disturbi come il dolore addominale ricorrente, un disturbo diffuso nei bambini e che spesso si protrae fino all’inizio dell’adolescenza. Come conseguenza, l’organismo può indebolirsi, le difese immunitarie abbassarsi e possono insorgere disturbi intestinali.”

La Professoressa Patrizia Brigidi, Docente di biotecnologia delle fermentazioni al dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche di Bologna, conferma: “Tra traiettoria d’età e microbiota intestinale esiste un legame molto stretto: oltre che diverso a livello individuale, il microbiota umano varia fortemente nelle diverse fasi della vita, arricchendosi, diversificandosi, o anche impoverendosi. I batteri che colonizzano pacificamente il nostro intestino cambiano con l’età, fornendoci una serie di attività metabolico-funzionali calibrate per rispondere alle esigenze dei diversi momenti della vita.

Crescendo, la composizione relativa del microbiota intestinale differisce, dall’infanzia alla pubertà , dall’adolescenza fino all’età adulta, età in cui assume una struttura più complessa, caratterizzata da un’alta diversità.”

Insomma il microbiota intestinale è una moltitudine plastica che cambia insieme a noi, in base all’età e alle fasi della vita; occorre proteggerlo e mantenerlo in equilibrio perché da questo equilibrio dipende la nostra salute, a tutte le età.

È composto, infatti, da una moltitudine di batteri organizzati in consorzi, definiti “co-occurence networks”, che possono avere effetti positivi per l’ospite ma anche effetti negativi.

Con eubiosi, si intende un microbiota in equilibrio con l’ospite - sia esso bambino o adulto – in cui i diversi ceppi, specie e generi di batteri intestinali lavorano metabolicamente in sinergia per il bene dell’ospite, creando dei network microbici, una sorta di reti, in cui i diversi membri batterici si sostengono reciprocamente nella colonizzazione intestinale, favorendo il cosiddetto “effetto barriera” che protegge dalla colonizzazione di batteri patogeni.

“L’altra faccia della medaglia” - continua la Professoressa Brigidi - “è che, quando l’equilibrio intestinale viene meno e siamo davanti a una situazione di disbiosi, proliferano i network “cattivi” e per ristabilire l’eubiosi, occorre rimodulare il profilo del microbiota ad esempio mediante la somministrazione di un probiotico che contenga alte concentrazioni, parliamo di diversi miliardi di cellule batteriche vive, possibilmente multiceppo e multigenere, che riesca quindi a integrare i microorganismi perduti con la disbiosi e a contrastare la crescita dei patobionti.”

Chiara Francini, Brand Manager Yovis commenta: “L’elevata concentrazione di miliardi di fermenti lattici vivi, di specie, di generi e di ceppi diversi, rende i prodotti Yovis adatti alla varietà interindividuale del microbiota, con soluzioni adatte a tutti - adulti e bambini - che vengono incontro a quelle che sono le nostre diversità e i cambiamenti della vita”.

YOVIS BAMBINI è un integratore alimentare senza glutine, lattosio e zucchero che contiene 10 miliardi di fermenti lattici vivi probiotici di 6 ceppi differenti, tra cui L. Rhamnosus e L. Reuteri - un aiuto per riequilibrare la microflora intestinale dei più piccoli - e in più vitamine del gruppo B: B3, B6 e B12, - per supportare le difese immunitarie in questa fase delicata della vita.

Gli integratori alimentari YOVIS con probiotici multiceppo, multispecie e multigenere, per aiutare a ripristinare l’equilibrio del microbiota, si presentano con una varietà di referenze che non vanno conservate in frigorifero e che possono essere scelte in base alle proprie preferenze e allo stile di vita: perché ognuno di noi ha una flora intestinale differente, anche nei vari momenti della propria vita, e YOVIS lo sa.

YOVIS

YOVIS STICK, YOVIS CAPS, YOVIS FLACONCINI e YOVIS BAMBINI sono integratori alimentari caratterizzati da un mix di bifidobatteri, streptococchi e lattobacilli, fermenti lattici vivi la cui attività probiotica favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale che può risultare alterata.

Una ricca letteratura internazionale e le linee guida WGO (Guarner 2012), riconoscono e approvano l'utilizzo di probiotici nella diarrea del bambino, diarrea da antibiotici nel bambino e nell’adulto, diarrea nosocomiale nel bambino, sindrome da infiammazione intestinale (IBS). Su queste basi è stata formulata la linea di Integratori alimentari YOVIS a base di Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus - un mix completo per riequilibrare la flora batterica intestinale - e l’integratore alimentare YOVIS BAMBINI a base di Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Limosilactobacillus reuteri, per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale di bambini dai 3 ai 14 anni.

Info su Alfasigma

Alfasigma è una delle principali società farmaceutiche italiane: presente in oltre 90 Paesi, ha una forza lavoro di circa 3.000 persone, laboratori di Ricerca e Sviluppo, e 5 stabilimenti di produzione.

In Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove, oltre al forte focus sul Gastro-Intestinale, è presente in molte aree terapeutiche primary care. Produce e commercializza prodotti di automedicazione, nutraceutici e integratori alimentari.

