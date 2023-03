Il Milan perde Bennacer per infortunio

Problema muscolare per il centrocampista che rischia seriamente di saltare il derby con l'Inter

Brutte notizie per il Milan: Ismael Bennacer si è fermato per infortunio. Squalificato contro il Sassuolo, ha accusato un problema di natura muscolare al bicipite femorale sinistro e rischia seriamente di saltare il derby con l'Inter di domenica.

La sua situazione sarà naturalmente monitorata giorno per giorno, con il Milan desideroso di recuperare uno dei principali perni della rosa di Stefano Pioli. Oggi ci saranno nuovi esami per lui e li si capirà l'entità del problema e di conseguenza anche i tempi di recupero. Il rischio di perderlo per lungo tempo è concreto.

Fantacalcio.it per Adnkronos