Il Milan pronto a lanciare la sua linea NFT

Il Milan, società di calcio iscritta al campionato italiano di Serie A e campione in carica, ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con MonkeyLeague, importante azienda del comparto cripto. La partnership, ospitata dal network Solana, prevede la commercializzazione di NFT collegati all’acquisto di beni fisici, ed il coinvolgimento degli utenti in esperienze interattive di vario genere. Un altro passo in direzione del Web3 per il sodalizio meneghino, che già collabora con Socios.com e Bitmex.