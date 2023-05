Il mining Bitcoin si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti?

Imprese e piattaforme del settore fintech sono a caccia di nuove soluzioni per mettersi definitivamente alle spalle la lunga crisi dei mercati digitali. Tra le esigenze più rilevanti, individuare le sedi più adatte per il mining Bitcoin. Ci ha pensato Marathon Digital, che ha recentemente annunciato la costruzione di due centri di mining negli Emirati Arabi Uniti, da tempo in prima linea per quanto riguarda le innovazioni in materia di Web3. Le strutture, attive dal 2024, saranno realizzate in joint venture con Zero Two, azienda locale specializzata in infrastrutture digitali.