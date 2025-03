Il Ministro Crosetto a Parigi per la riunione ministeriale in formato a 5

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato a Parigi per partecipare alla riunione dei ministri della difesa di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nel corso del vertice, il rappresentante del Governo italiano ha sottolineato l’importanza dell’accordo da poco raggiunto tra Stati Uniti e Ucraina nel corso del meeting di Gedda: “Un passo fondamentale verso la tregua e la pace”. Successivamente, la discussione si è spostata sull’analisi della strategia da intraprendere non appena sarà effettiva la tregua del conflitto in Ucraina, ma fino a quel momento, “proseguiremo con gli aiuti e il sostegno agli ucraini come abbiamo sempre fatto in questi tre anni”. Il Ministro Crosetto ha rimarcato l’importanza di incontri e colloqui costruttivi con i suoi colleghi dei Paesi partecipanti al vertice, specie in ottica di: “Continuare a lavorare uniti più che mai per rafforzare la stabilità internazionale, cooperando nella Nato e nell’Unione europea per garantire all’Ucraina di raggiungere la pace ed essere una democrazia in grado di difendersi anche in futuro”. A margine della riunione, Guido Crosetto si è espresso sulla necessità di “rendere la Nato sempre più forte” e sul fatto che “l’Unione europea debba accollarsi maggiormente la responsabilità della propria difesa e della sicurezza dei suoi cittadini”.

Link al video delle dichiarazioni del Ministro.