Il Ministro Crosetto al Forum delle Industrie della Difesa

“L’appuntamento è stato un importante spazio di riconoscimento reciproco, dove le nostre istituzioni e imprese si sono incontrate come partner strategici, uniti dalla responsabilità di costruire insieme sicurezza, autonomia e credibilità”, ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del Forum Italia-Lituania delle Industrie della Difesa, che si è svolto presso la Direzione Nazionale degli Armamenti, a cui ha partecipato alla presenza del Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda. “I nostri Paesi condividono talento, competenze e visione: sta a noi metterle a sistema trasformando il potenziale in capacità. Il nostro impegno deve essere duplice: investire con lungimiranza e cooperare con intelligenza. Le sfide odierne non possono essere affrontate da soli, Italia e Lituania devono lavorare insieme per costruire una difesa capace di esprimere una credibile deterrenza”, ha aggiunto Crosetto. Nel corso del Forum sono stati sottoscritti diversi memorandum per attivare una collaborazione solida e strutturata tra i due Paesi anche in ottica di difesa comune europea. A margine del Forum, il Ministro Crosetto ha avuto un colloquio con il Presidente lituano Nauseda, nel quale sono stati approfonditi alcuni dei principali temi di attualità, quali il sostegno all’Ucraina e il rafforzamento della difesa europea quale pilastro complementare e integrato alla NATO.