Il Ministro Crosetto apre l’AeroSpace Power Conference

Il 7 e l’8 maggio a Roma si è svolta la seconda edizione dell’AeroSpace Power Conference dedicata al tema di “Combattere e vincere nel cielo oltre il prossimo decennio”. L’evento, organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali (IAI), ha visto la partecipazione di oltre sessanta relatori militari e civili di diversi Paesi e per l’Italia, del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Luca Goretti. L’edizione 2025 di AeroSpace Power Conference è stata aperta da un intervento del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che dopo aver ringraziato i partecipanti ha dichiarato: “Stiamo vivendo il momento più difficile degli ultimi 70 anni, in cui la forza rischia di contare di più dei valori democratici, dei diritti e del benessere. Per questo è necessario un nuovo approccio anche da parte delle Forze Armate, specie nell’affrontare l’innovazione tecnologica con particolare riferimento al settore del cielo e dello spazio”. Nel corso del suo discorso di apertura il Ministro Crosetto ha anche esortato tutti gli attori ad unirsi per affrontare la crescente complessità raccogliendo e condividendo informazioni: “Dobbiamo farlo insieme con i nostri Alleati e partner, condividendo dati e obiettivi, costruendo connessioni e percorsi comuni per prevenire conflitti e garantire sicurezza e crescita economica ai nostri Paesi”.

Link: Video dell’intervento del Ministro Crosetto