Il Ministro Crosetto in visita ufficiale nel Regno Unito

15 settembre 2025 | 16.25
Redazione Adnkronos
“Un incontro molto positivo incentrato sulla sicurezza in Europa, il Mediterraneo allargato, il Medioriente e sulla collaborazione industriale e militare delle Forze Armate italiane e britanniche”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale nel Regno Unito, dove ha incontrato il Segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey. Nel corso del vertice Crosetto e Healey hanno anche affrontato il tema del Global Combact Air Programme, GCAP, il programma per la progettazione di caccia di nuova generazione che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone che sta avanzando significativamente anche grazie all’adozione dei più moderni strumenti tecnologici. In precedenza, il Ministro della Difesa ha partecipato al Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina, un momento per riaffermare il sostegno dell’Italia a Kiev e per rafforzare la cooperazione internazionale volta a garantire stabilità e sicurezza globali. “La priorità è fermare la guerra e ricostruire un’Ucraina libera e prospera con infrastrutture vitali per un futuro stabile e sicuro. Fino a che non si giungerà ad una pace giusta e duratura l’Italia continuerà a supportare il popolo ucraino e la difesa del suo territorio”, ha detto Crosetto.

Comunicato della Difesa

