Il Ministro Crosetto inaugura Seafuture 2025 e incontra il suo omologo greco

“Oggi Seafuture è un laboratorio di idee, una vetrina di competenze, un ponte verso il futuro. Ci ricorda che non c’è progresso senza sapere, senza tecnologia e che non c’è futuro senza investimento e senza visione”, ha detto Guido Crosetto, Ministro della Difesa, in occasione dell’inaugurazione di Seafuture 2025, prestigiosa manifestazione fieristica dedicata alla Blue Economy, andata in scena presso la Base Navale di La Spezia. A margine della manifestazione, il Ministro della Difesa ha incontrato il suo omologo greco, Nikos Dendias. “Nessuna nazione può rispondere da sola a crisi e minacce, serve una sinergia concreta tra alleati”, ha dichiarato Crosetto, cha ha poi aggiunto: “Con il collega Dendias abbiamo ribadito l’importanza di rafforzare la sicurezza del Mediterraneo e del Fianco Sud dell’Alleanza, promuovendo in UE un approccio comune che sensibilizzi tutti i partner a dedicare attenzione e risorse a queste aree”. Infine, il Ministro della Difesa ha espresso soddisfazione per la sottoscrizione dei Direttori Nazionali agli Armamenti dei due Paesi del Memorandum of understanding per la futura cessione di due unità navali della Marina Militare italiana a quella greca.

Il comunicato della Difesa