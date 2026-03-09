circle x black
Il Ministro Crosetto parla con i suoi omologhi di Kuwait, Olanda e con il Sottosegretario USA

09 marzo 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
Per fare il punto sul conflitto in Iran e sull’evoluzione della crisi in Medio Oriente, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha sentito in videoconferenza diversi rappresentanti dei Governi di Kuwait, Stati Uniti d’America e Paesi Bassi. Dapprima Crosetto ha sentito il Ministro della Difesa del Kuwait, Sheik Abdullah Ali Abulladh Al-Salem Al-Sabah, al quale ha espresso prima di tutto la solidarietà del Governo italiano per quanto sta accadendo nel suo Paese. “Il confronto è stato intenso e approfondito, focalizzato sul quadro di sicurezza, sui possibili sviluppi della crisi e sulle iniziative utili, anche da parte dell’Italia, a sostenere la difesa del Kuwait”, ha detto Guido Crosetto. Successivamente, il Ministro della Difesa ha avuto un colloquio in videoconferenza con il Sottosegretario al Ministero della Guerra degli Stati Uniti d’America Elbridge Colby: “Abbiamo convenuto sulla complessità dello scenario in rapida evoluzione, le cui conseguenze si riflettono non solo sulla sicurezza internazionale, ma anche sugli equilibri economici e commerciali”, ha dichiarato Crosetto. Infine, si è svolto un colloquio telefonico con la nuova Ministra della Difesa olandese Dilan Zegerius, definito da Crosetto “Un’importante occasione di confronto sulle crisi in atto in Medio Oriente e in Ucraina, oltre che sulla cooperazione tra Italia e Olanda, confermando la solidità dei rapporti che ci uniscono”.

Il comunicato della Difesa

