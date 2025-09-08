circle x black
Il Ministro degli Affari esteri riceve la sua omologa palestinese

08 settembre 2025 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A pochi giorni dalla sottoscrizione da parte del Governo italiano con l’Arabia Saudita di una dichiarazione congiunta per costruire un Medioriente stabile, pacifico e prospero, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto a Roma la sua omologa palestinese, Varsen Aghabekian. Nel corso dell’incontro Tajani ha prima di tutto ribadito la contrarietà italiana a qualunque occupazione della Striscia di Gaza e di annessione alla Cisgiordania. Successivamente, il Capo della Farnesina ha ricordato l’impegno italiano nell’ambito del programma umanitario Food for Gaza nel quale il nostro Paese ha sinora destinato oltre 200 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessità, oltre ad aver contribuito all’evacuazione di circa mille palestinesi, curato e assistito 180 minori. Successivamente al colloquio, Tajani e Aghabekian si sono recati in diverse strutture ospedaliere di Roma – il Policlinico Umberto I, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli - per visitare alcuni dei minori palestinesi ricoverati, giunti grazie all’ultima evacuazione medica del 13 agosto.

