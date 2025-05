Il Ministro dell’Economia Giorgetti al question time alla Camera

Finanziamenti per sostenere il Piano ReArm Europe-Readiness 2030 (interrogazione On. Ricciardi, M5S), riduzione della pressione fiscale al ceto medio (interrogazione On. Marattin, Gruppo Misto), digital tax (interrogazione On. Faraone, Italia Viva), sono alcuni dei temi al centro delle interrogazioni parlamentari sottoposte al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti nel corso del question time del 7 maggio in Aula della Camera. Sul tema del riarmo, il Ministro ha dichiarato che “al momento appare prematura qualunque valutazione sui saldi di finanza pubblica del Piano ReArm Europe”, aggiungendo che, “ogni ipotesi di utilizzo di risorse nazionali è al momento in attesa di eventuali decisioni che saranno prese nel corso del vertice NATO in programma a giugno. Allo stato attuale, il Governo conferma la volontà di rispettare il livello della spesa per la difesa pari al 2% del Pil come concordato a livello NATO”. Giorgetti ha poi sottolineato che non ci sarà alcun prelievo automatico dei risparmi dei privati cittadini per finanziare il piano di riarmo e che l’attivazione della clausola di salvaguardia del patto per le spese militari rappresenterebbe un ulteriore indebitamento che andrebbe a peggiorare la situazione fiscale del Paese. In quanto alla possibile riduzione della pressione fiscale sul ceto medio, il Ministro chiarisce che “è possibile in un orizzonte temporale pluriennale, ma il percorso di riduzione progressiva è stato già avviato”. Infine, in materia di digital tax, Giorgetti ha ricordato che “nel nostro ordinamento esiste un’imposta sui servizi digitali, che è conformata alla proposte contenute nel Digital Taxation Package, tale imposta è pari al 3% e che l’anno scorso ha generato introiti per 455 milioni di euro”, aggiungendo quindi che “la discussione sulla tassazione dell’economia digitale avviene soprattutto a livello internazionale e che al momento vede la ridefinizione del perimetro delle basi imponibili”.

