Il Ministro Tajani in missione istituzionale in India

15 dicembre 2025 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 9 al 12 dicembre, Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, si è recato in missione ufficiale in India per una serie di incontri istituzionali e business Forum in ottica di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e India. Dapprima, a Nuova Delhi, l’esponente del Governo italiano ha incontrato il Primo Ministro, Narendra Modi, per confermare il percorso comune di crescita dei rapporti nell’ambito del Partenariato Strategico avviato nel 2023. Successivamente, il Ministro ha avuto un colloquio con il suo omologo indiano, con cui ha fatto il punto sullo stato di attuazione del Piano Congiunto di Azione Strategica 2025-2029 e sui prossimi obiettivi negli ambiti principali della collaborazione. La missione di Tajani è quindi proseguita alla volta di Mumbai dove ha presieduto, congiuntamente al Ministro del Commercio e dell’Industria, il Business Forum Italia-India, terzo appuntamento del 2025. Al centro del Forum, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di CDP, SIMEST, SACE, ICE Agenzia, Confindustria, la cooperazione economica specie per i settori automotive, energia rinnovabile, agrifood. Infine, il Capo della Farnesina ha preso parte al Comitato Intergovernativo Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che si è riunito a New Delhi e che ha visto l’iscrizione ufficiale della cucina italiana nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. “Un riconoscimento frutto di un grande gioco di squadra tra istituzioni, associazioni, chef e produttori che ribadisce l’eccellenza italiana in ambito culturale, di innovazione e sostenibilità”, ha detto il Ministro.

Italia India Partenariato Strategico Business Forum Patrimonio Culturale Immateriale
