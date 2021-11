"Il mio primo cucciolo", la guida che aiuta i bimbi a diventare i migliori amici del proprio cane

Guidare genitori e bambini in un percorso di crescita personale nel rapporto con il proprio animale. Questo è lo scopo de “Il mio primo cucciolo”, libro che aiuta a costruire il rapporto tra il proprio cane e i bambini: indipendentemente dall’ordine cronologico di arrivo, sia cani che figli si troveranno ad interagire all’interno del nucleo familiare. A volte il nuovo arrivato potrà essere un cucciolo, altre un bambino. In entrambi i casi l’interazione deve avvenire in maniera scientifica, con metodi studiati, cercando di non destabilizzare né il ruolo del cane nella famiglia, né il ruolo del figlio. Ed è proprio questo che spiega il libro di Laura Guerra, grazie anche alla potenza delle illustrazioni di Micol Ceoletta.

L’idea è di Laura Guerra, primo educatore cinofilo in Italia specializzato nella relazione tra cani e bambini. Laura è anche laureata in Scienze della Formazione Primaria ed insegna nella scuola primaria. Dal 2016 come educatore cinofilo - ha creato BIM – BAU, il 1^ servizio professionale in Italia che si occupa della relazione tra cani e bambini. Grazie all’ideazione di un suo metodo, del “SICURO”, ha la possibilità di guidare il bambino e il suo cucciolo in un percorso di crescita e di arricchimento reciproco, e fornisce alle coppie in dolce attesa gli strumenti necessari e indispensabili per far convivere in totale armonia e sicurezza bimbi e amici a 4 zampe.

“Dopo anni di lavoro ho maturato la convinzione che la colpa degli incidenti fra cani e bambini (o, più semplicemente, delle adozioni che non funzionano), molto spesso non è né dei bambini, né delle loro famiglie. La verità è che oggi in Italia i genitori sono lasciati a loro stessi, senza alcun tipo di supporto valido in questa direzione. La mia missione è quella di creare un mondo più sicuro e felice, in cui i genitori possano affrontare con più serenità il difficile ruolo di crescere un figlio e di educare un cane, insegnando loro il rispetto e l'amore reciproco e permettendo a bambini e cani di vivere esperienze meravigliose in totale sicurezza e armonia”.