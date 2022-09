Il MoMa di New York pronto al salto nel Web3

Il Museum of Modern Art di New York, il MoMa, uno dei più importanti poli museali d’America e del mondo, ha recentemente annunciato di avere intenzione di sbarcare nel Web3. Un team di esperti del centro è stato incaricato di monitorare tendenze e sviluppi del settore dell’arte digitale. Il museo, infatti, vorrebbe l’acquisto di una collezione NFT per rinnovare la propria offerta ed in tal senso ha allacciato i contatti con Sotheby’s, leader mondiale nel settore delle aste. L’acquisto costerebbe al MoMa circa 70 milioni di dollari.