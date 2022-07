Il mondo dell’arte trova sempre più spazio nel Web3

Nell’ultimo anno il mondo dell’arte ha trovato parecchio spazio in quello digitale. Molti i collezionisti, gli artisti, le case d’aste e anche i musei che si sono spinti nel Web3. Tra le più grandi community per cripto-art, criptocurrency e blockchain c’è l’Italia ed è proprio da noi che adesso si fa un nuovo passo avanti: “CRYPTO ART – Begins”. Si tratta del primo libro Phygital, edito Rizzoli Italia e New York, che verrà venduto sia in forma cartacea che come NFT. L’idea di un libro è nata dal precedente progetto di The NFT Magazine, il primo mensile da leggere e collezionare sulla blockchain di Ethereum.