Il Montenegro si affida a Ripple per la sua cripto di Stato

Si allunga la lista dei paesi interessati allo sviluppo di una propria valuta digitale. L’ultimo è il Montenegro, che ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con Ripple per il lancio di un progetto pilota per una CBDC, Central Bank Digital Currency. Nel giro di pochi mesi, a una prima fase preparatoria, in cui i due partner si scambieranno le informazioni necessarie e reperiranno risorse e strutture, ne farà seguito una seconda, con un periodo di beta testing e la realizzazione del prodotto finale.