Il nobile Roero

Cosa resta delle nobili origini del Roero?

Delle nobili origini del Roero, restano le torri ed i bellissimi castelli che svettano sulle nostre colline, come il Castello di Monteu Roero dove soggiornò anche Federico Barbarossa in fuga dalla peste di Milano e oggi di proprietà della famiglia Berta, dell’omonima e celebre distilleria di Mombaruzzo. Oggi, ahimè, molti di questi baluardi del nostro passato non sono visitabili o necessitano di restauri. Di certo, in futuro, si migliorerà anche questo aspetto. Non ci sono storie correlate (che io sappia) tra la nobiltà che viveva in queste terre e la nostra produzione vitivinicola, ma possiamo dedurre che il vino non sia stata “una recente scoperta” in questa zona.

Leggi l'intervista completa su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie